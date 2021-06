Joe Biden in Boris Johnson sta se prvič v živo srečala v letovišču Carbis Bay v Cornwallu na jugozahodu Anglije, kjer bo prizorišče dvodnevnega vrha G7. Ni se začelo najbolje, vsaj za Johnsona. Na koncu kaotičnega poziranja za medije je ameriški predsednik, potem ko sta oba omenila svoji ženi, sedmi sili dejal: »Premierju sem povedal, da imava nekaj skupnega – oba sva se poročila daleč nad najinim statusom (fraza, ki pomeni, da sta poročila zanju prelepi ženski).« Johnson se je moral strinjati na samosvoj način. »Ne bom se ne strinjal s tem,« je dejal, preden je dodal, da se »s predsednikom ne bo ne strinjal ne o tem ne o čemer koli drugem«. Potem pa sta odšla na pogovore za zaprtimi vrati.

Ameriški diplomati, ki spremljajo Bidna, so poudarjali, da ameriški predsednik ni prišel v Britanijo, da bi predaval Johnsonu, vendar so dodali, da mu bo »zelo jasno prenesel svoje zelo, zelo zakoreninjeno mnenje, da nič ne sme ogroziti mirovnega procesa na Severnem Irskem«. Po njihovem ZDA ne bodo opozarjale ali grozile v zvezi s sporom med Veliko Britanijo in EU o severnoirskem protokolu, bodo pa pozorno spremljale dogajanje. Visok član Bidnove administracije je oporekal trditvi enega od britanskih časnikov, da je predsednik Biden odpravniku poslov ameriškega veleposlaništva v Britaniji Yaelu Lempertu naročil, naj britanski vladi posreduje »diplomatsko grajo zaradi podžiganja napetosti« (v sporu z EU). Lempert naj bi to naredil »zasebno« in ponovil samo to, kar je rekel predsednikov svetovalec za državno varnost Jake Sullivan , namreč »da mora velikonočni sporazum obstati«.

Britanska stran je pred njimi prepričevala domače in tuje poročevalce, da se bosta pogovarjala tudi o posledicah brexita za Severno Irsko, vendar da to prav gotovo ne bo glavna tema. Veliko večje teme naj bi bile dnevni red vrha G7, okrevanje sveta po pandemiji, nujno ukrepanje proti podnebnim spremembam in dvostranski odnosi.

Biden brez alarma o Severni Irski?

Boris Johnson je pred srečanjem z Bidnom dejal, da bo Britanija »ključna zaveznica novega predsednika ZDA«. Pobrexitskega spora z EU o severnoirskem protokolu, ki je potencialna grožnja severnoirskemu mirovnemu procesu in zato največji potencialni vir napetosti v britanskih odnosih z Bidnovo administracijo, ni niti omenil.

Po pogovorih je poudaril, kako zelo veliko reči želi Bidnova administracija narediti skupaj z Britanijo, kar je razglasil za »svež veter«. Na novinarsko vprašanje, kako ocenjuje, da je Biden v zvezi s sporom z EU o severnoirskem protokolu »izrazil alarm«, je Johnson odgovoril: »Ne, ni. To, kar vsi, Amerika, ZDA, Washington, Britanija in EU, absolutno želimo, je spoštovanje velikonočnega sporazuma in da poskrbimo za to, da ohranimo ravnotežje nadaljevanja mirovnega procesa. To nam je skupno in optimistično mislim, da to lahko naredimo.« To je z drugimi besedami enako izmikajoče ponovil tudi na drugačno vprašanje. Johnson kot da se ne zaveda, da je Bidnova administracija zelo nezadovoljna s položajem na Severnem Irskem, kjer brexit povečuje probleme v mirovnem procesu.

Biden, nasprotnik brexita in zagovornik enotnosti Evrope z Britanijo in ne brez nje, se zaveda cinizma in sprenevedanja Johnsonove vlade v sporu z EU o severnoirskem protokolu. Biden, ki ima irske korenine, je že ob prihodu v Britanijo v govoru ameriškim vojakom jasno pokazal, da se po kaotičnih štirih Trumpovih »Najprej Amerika« letih, Amerika vrača za krmilo svetovnih zadev. In da je eden od neglobalnih problemov, ki po njenem zahteva hitro rešitev, ravno severnoirski. Irski premier Michael Martin je žebljico zadel na glavico, ko je dejal, da je Bidnovo sporočilo Johnsonu povsem jasno: reši problem z EU.