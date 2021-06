Zvezno tožilstvo mu očita bančno prevaro in krajo identitete, ker naj bi poskušal nezakonito pridobiti ameriška proračunska sredstva za svoje podjetje, ki po svetu organizira razvedrilne prireditve, povezane z aktivnostmi na ledu. Zaradi bančne prevare mu grozi 30 let zapora.

O Klasinčevem podjetju v Sloveniji Lucky Luka smo v preteklosti že pisali. Leta 2017 je na parkirišču, kjer naj bi stal potniški center Emonika, postavil več kot 3000 kvadratnih metrov veliko interaktivno drsališče Ledena dežela. Nekateri zaposleni so se pritoževali zaradi slabih delovnih razmer oziroma mraza, v katerem so morali delati. In tudi, da za svoje delo niso dobili celotnega plačila. Klasinc je odgovarjal, da pri izplačilih včasih prihaja do manjših zamikov, sicer pa so obtožbe brez osnove. Nekatere pritožbe so prišle tudi iz podjetja, ki ga je imel Lucky Luka v Murski Soboti – tudi tam naj bi nekaj študentov ostalo brez plačila.

Klasinc oziroma Lucky Luka je imel nekaj zim zapored drsališče tudi v ljubljanskem Tivoliju, potem na Kongresnem trgu, v Savskem naselju in na Trgu republike. Leta 2015 so ga postavili tudi na ploščadi Gospodarskega razstavišča. Pisalo se je tudi o sporu med kamniško občino in Lucky Lukom. Občina naj bi imela svoje mobilno drsališče shranjeno v skladišču tega podjetja, a ga, ko ga je nameravala pokazati kupcu, tam ni našla. Ker menda občinski predstavniki takrat od Klasinca niso dobili nobenega jasnega pojasnila, so vložili kazensko ovadbo in odškodninsko tožbo. Na koncu je med sprtima stranema le prišlo do dogovora – drsališče naj bi se namreč našlo v skladišču Lucky Luke na Viču v Ljubljani.