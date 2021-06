Davčno poigravanje z vzdržnostjo pokojnin

Analiza IMF kaže, da je večina pokojninskih sistemov v svetu na presečišču treh kombinacij treh načinov zagotavljanja pokojnin, treh načinov njihovega financiranja in dveh načinov vstopa v pokojninski sistem. Prva kombinacija povezuje zagotavljanje takšnih pokojnin, ki omogočajo doseganje vsaj praga revščine s praviloma javno in obvezno shemo financiranja. Druga kombinacija v grobem zagotavlja izravnavo individualne potrošnje v življenjskem ciklu posameznika in se lahko financira kot sistem socialnih prispevkov ali kot sistem naložbenih skladov in je obvezna ali prostovoljna. Tretja kombinacija je dodatna oblika zagotavljanja dohodka za starost in povečuje možnost individualne izbire ter je praviloma organizirana kot privatni naložbeni sistem na prostovoljni podlagi. Oba sistema financiranja sta dejansko terjatev na bodoči narodni dohodek in zato izpostavljena tveganjem in negotovosti. Za sistem socialnih prispevkov je pomembno, kako v narodnem gospodarstvu raste produktivnost dela in kako se gibljejo drugi javnofinančni izdatki. Pri sistemu naložbenih skladov pa, kako se gibljejo obrestne mere na kapitalskih trgih in kakšna je stabilnost finančnega sistema.