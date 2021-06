Čehinja Krejčikova druga finalistka OP Francije

Čehinja Barbora Krejčikova je druga finalistka odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu, v finalu se bo pomerila z Rusinjo Anastazijo Pavljučenkovo. Ta je v prvem polfinalu Konjičanko Tamaro Zidanšek ugnala s 7:5 in 6:3, Krejčikova pa je po treh urah in 18 minutah izločila Mario Sakari, 17. nosilko iz Grčije s 7:5, 4:6 in 9:7.