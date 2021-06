Štorklje so zanimive živali. To vedo učenci OŠ Predoslje v MO Kranj, saj vse od leta 2016 vsako pomlad pridejo k njim in gnezdijo na šolskem dimniku. Tudi letos so se razveselili najprej samca, potem še samice in zdaj še mladičkov. A doslej so lahko učenci in učitelji dogajanje opazovali le z dvorišča šole ali skozi okna učilnic, vpogleda v gnezdo pa niso imeli. Letos pa je podjetje Geutebruck Adria šoli posodilo snemalno napravo s kamero, s katero lahko pokukajo v gnezdo in bolj natančno raziskujejo razvoj štorkelj, ter doniralo še zagotovitev neposrednega prenosa iz gnezda. Sedmošolec Bor Kristan pripravlja raziskovalno nalogo o vzreji mladih štorkelj, pri tem pa ga usmerjata učiteljici mentorici Lea Štajer in Petra Špiček. Strokovno pomoč mu nudijo tudi ornitologi iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in Prirodoslovnega muzeja, s katerimi se je šola povezala.

Letos pet jajc in trije mladički

Vse se je začelo leta 2016, opisujejo ravnateljica Janja Sršen ter učiteljici Štajerjeva in Špičkova. Takrat so v okolici šole prvič opazili par štorkelj. »Ogledoval si je šolski dimnik in habitate v šolski okolici. Očitno je ugotovil, da lokacija za gnezdenje ni slaba, in začel graditi gnezdo. To je uresničil šele naslednjo pomlad. Samček se je trudil splesti trdno gnezdo, vendar mu ni uspelo najbolje. Močan veter ga je odpihnil ravno v času, ko se mu je pridružila samička,« opisujejo sogovornice. S pomočjo gasilcev so gnezdo vrnili na šolski dimnik, a tistega leta mladičev ni bilo. Naslednje leto se je par vrnil, pri čemer niso povsem prepričani, ali gre za isti štorklji ali drugi, saj par ni označen. Predlansko pomlad je bil parček bolj uspešen. Vzredil je prva dva mladiča. Lani so v štorkljinem gnezdu zrasli kar štirje mladiči, ornitologi iz Prirodoslovnega muzeja so mlade štorklje prvič tudi obročkali.

»Letos spomladi je bilo v gnezdu pet jajc, dva mladička sta se izlegla v petek, 21. maja, tretji pa dan pozneje. Zelo lepo rastejo in se redijo,« pravi Štajerjeva. Tega je vesel tudi sedmošolec Bor Kristan, ki je, kot nam je zaupal, že lani za tekmovanje pripravljal raziskovalno nalogo, povezano s pticami, letos pa se je osredotočil na štorklje. Trenutno je najbolj navdušen nad tem, kako štorkljin par hrani mladičke. »Eden od staršev otrokom izbljuva hrano, ki jo prinese. Največkrat je to kakšna miš ali črv. Mladički so zelo nestrpni, ko so lačni, in na hrano kar planejo. Vendar ne pojedo vsega in tisto, kar ostane, potem pojesta starša,« opisuje. »Zanimivo je tudi to, da je eden od staršev vedno pri mladičkih,« poudarja.