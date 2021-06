Ta konec tedna bodo ceste tudi v Ljubljani in okolici v znamenju maratona Franja, zato bodo nekatere zaprte. Kolesarsko društvo Rog bo danes v okviru te prireditve organiziralo vožnjo na čas. Dirka se bo začela v BTC, nato pa zavila na Šmartinsko cesto v smeri Šentjakoba. Trasa bo potem potekala mimo avtocestnega priključka Ljubljana Sneberje, prečkala Zasavsko cesto v Šentjakobu in se nadaljevala skozi Podgorico, Dragomelj do Domžal, kjer se bodo kolesarji obrnili in kolesarili po isti poti nazaj do Ljubljane. Celotna trasa bo za ves promet zaprta danes med 15. in 21. uro, prav tako bodo zaprti priključki. Šmartinska cesta bo normalno prevozna iz Novih Jarš proti železniški postaji, v smeri proti Novim Jaršam pa bodo zaporo postavili v križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto. Križišče v Šentjakobu bo zaprto v smeri Šmartinske ceste in proti Domžalam, promet pa bo mogoč proti Črnučam in Litiji. V Domžalah bo cesta zaprta do središča mesta.

Omejitev prometa ne bo manjkalo niti jutri, ko bo na sporedu Barjanka, zato bodo med 8. uro in 12.30 začasne zapore v v Ljubljani (Hradeckega cesta, Litijska cesta, Kajuhova cesta, Šmartinska cesta), Brezovici, Plešivici, Bevkah, Drenovem Griču, Sinji Gorici, Vrhniki, Borovnici, Podpeči, Tomišelju, Črni vasi, Brestu in Igu. Jutri bodo organizirali tudi družinski šolski maraton, ki bo potekal med BTC in Domžalami ter okolico, zato bo med 16. uro in 18.30 kratkotrajna popolna zapora na delih celotne trase za ves promet.