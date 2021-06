Sodnica Marjana Topolovec Dolinšek je Branka Mrkuna tudi v drugo obsodila na zaporno kazen, na dve leti in tri mesece. To je le mesec manj, kot je predlagala tožilka Ksenja Cizl in na kolikor je že bil obsojen pred tremi leti. A je bila prvostopenjska sodba dobro leto pozneje zaradi procesne napake razveljavljena na višjem sodišču. Višji sodniki so namreč ugotovili, da je Mrkunu sodila okrajna sodnica, ki je na okrožnem sodišču sodila po preteku treh let, posledično je bilo zato njeno sojenje nezakonito. V samo vsebino pa se višji sodniki niso spuščali. V ponovljenem sojenju je tudi nova sodnica Topolovec-Dolinškova razsodila, da je Mrkun kriv ugrabitve, sodišče pa je izvedlo vse dokaze in jih dopolnilo z novimi, zaslišali so tudi številne priče.

Kot je sodnica poudarila v obrazložitvi, se je postopek res začel nekoliko nenavadno, tožilstvo pa tudi ni uvedlo sodne preiskave, pač pa je vložilo neposredno obtožnico. A ni bilo razloga, da oškodovanki, ki je večkrat skladno izpovedala, kakšni občutki groze so jo prevevali 20. aprila 2018 v večernih urah, ko jo je Mrkun ugrabil, ne bi verjeli, je dejala sodnica. Oškodovanka je namreč večkrat natančno opisala, da jo je obtoženi pri avtu pričakal s pištolo v roki in jo prisilil, da je sedla v njegov avtomobil, kjer ji je levo roko privezal k prestavni ročici. Tako zvezano je odpeljal v Lešje pri Vojniku, do poslovno-stanovanjskega objekta, ki naj bi ga zgradila skupaj, a je Dobrškova v številnih ločenih pravdah dokazovala, da je denar za gradnjo v glavnem prispevala sama, na koncu pa je tudi sodišče nepremičnino prisodilo njej. Mrkun se s tem ni sprijaznil, zato jo je ugrabil in z grožnjami od nje zahteval, da nepremičnino prepusti njemu. V Lešju jo je v enem od prostorov zvezal na stol z lepilnim trakom, jo tri ure zasliševal in ji grozil. »Grozil ji je, da ji bo pognal strel v glavo, da bo dolgo in v mukah umirala, da bo nanjo spustil psa, da ne bo dočakala jutra in celo, da ji bo za vsak odgovor na njegovo vprašanje, ki mu ne bo všeč, rezal prste,« je sodnica povzela očitke iz obtožnice. Šele po nekaj urah je vzel nož, rekel, da si je premislil, prerezal trakove in jo odpeljal nazaj v Celje. Oškodovanki je tudi zagrozil, naj ga nikar ne prijavi policiji. Tega tisto noč res ni storila. Naslednji dan pa je zbrala moč in ga ovadila, kriminalisti pa so opravili hišno preiskavo in Mrkuna tudi priprli. V priporu je bil od konca aprila 2018 do 5. julija 2019, ko je višje sodišče sodbo razveljavilo. Zato bo zdaj v zaporu odsedel le še preostanek dosojene zaporne kazni, torej dobro leto.