Za slovensko košarkarsko reprezentanco težko pričakovan začetek priprav na kvalifikacije za olimpijske igre je tu. Včeraj se je enajsterica reprezentantov zbrala pred sedežem Košarkarske zveze Slovenije, od koder so odpotovali v Zreče, kjer bodo do nedelje. V ponedeljek se jim bosta pridružila zvezdnik Dallasa v ligi NBA Luka Dončić in košarkar Baskonie Zoran Dragić, preostala šesterica – Vlatko Čančar (Denver), Žan Mark Šiško (Bayern), Klemen Prepelič (Valencia), Aleksej Nikolić (Gravelines), Gregor Hrovat (Cholet) in Alen Omić (Bourg) – pa kasneje. Čančarjev prihod je odvisen od tega, ali se bo Denver prebil v konferenčni finale v ligi NBA, medtem ko se bodo izločilni boji najkasneje začeli v Franciji, zato imajo tamkajšnji reprezentančni igralci od Mednarodne košarkarske zveze Fiba dovoljenje, da pred pričetkom zapustijo klube. Selektor Aleksander Sekulić tako računa, da bi lahko imel vse igralce na voljo 18. junija.

Novica včerajšnjega dne je sicer bila, da Gašper Vidmar ne bo del moštva v kvalifikacijah za olimpijske igre. Triintridesetletnega Ljubljančana zadnja leta mučijo številne poškodbe, zato je imel tudi v klubu Venezia obrobno vlogo. Pred kratkim je selektor Sekulić sicer dejal, da bo sila uporaben, četudi za 10 minut na tekmo, a zdaj je jasno, da je ostal brez še enega visokega košarkarja. »Z Vidmarjem sem govoril v ponedeljek in mu dal čas za razmislek. V njem je velika želja, da bi bil zraven. Glava si torej želi, a mu telo tega na žalost ne dovoljuje. Bojim se, da je s tem tudi zaključena njegova reprezentančna zgodba,« je povedal Aleksander Sekulić.

Slovenijo pred potjo v Kaunas čakata dve pripravljalni tekmi. 16. junija se bo na Reki pomerila s Hrvaško, z istim nasprotnikom pa nato še 18. v Stožicah. »Poskušali smo prestaviti kakšno tekmo na kasnejši termin, pa ni šlo. V načrtu smo imeli še eno ali dve preizkušnji, a sta potencialna nasprotnika odpovedala sodelovanje. Iščemo rešitve za še kakšno tekmo, a ne vemo, ali bo to možno,« je dodal Sekulić, ki še vedno ne želi izključiti možnosti naturalizacije tujega košarkarja v zadnjem trenutku. Reprezentanca bo v Kaunas odpotovala 25. junija, turnir pa bo od 29. junija do 4. julija.