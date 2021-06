Nekdanji predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), Francoz Michel Platini, si je evropsko prvenstvo leta 2020 zamislil v kar 13 mestih kot počastitev 60. obletnice prvega šampionata. Tekmovanje, ki je bilo že od vsega začetka velik logistični zalogaj v državah z različnimi ureditvami (države Evropske unije, Velika Britanija, Rusija, Azerbajdžan), po pandemiji pa je še večji, so vseskozi spremljale težave. Zaradi težav z gradnjo stadiona je že leta 2017 odpadel Bruselj. Zaradi pandemije koronavirsua so morali lani tekmovanje prestaviti za leto dni. Nova težava se je pojavila aprila letos, ko je Uefa zahtevala, da so na vseh stadionih prisotni tudi gledalci. Tako sta odpadla Dublin in Bilbao. Irske in baskovske oblasti niso mogle zagotoviti, da bi bili na stadionih navijači. Bilbao je zamenjala Sevilla, tekme iz Dublina so preselili v London in Sankt Peterburg. Število gledalcev na stadionih bo odvisno od pravil v posameznih državah. Na večini stadionov bo dovoljena 25-odstotna zasedenost, v Sankt Peterburgu in Bakuju 50-odstotna in Budimpešti polna zasedenost.

Koronavirus krojil priprave reprezentanc

Za Uefo bo tekmovanje velik logistični zalogaj, čeprav ima iz zadnjega leta izkušnje z organizacijo kar 1300 tekem z zelo strogimi zdravstvenimi protokoli. Reprezentance bodo potovale iz Bakuja v Rim ali iz Sankt Peterburga v Sevillo. V posameznih državah veljajo različna pravila glede koronavirusa. Za gledalce, ki bodo imeli vstopnice, ob vstopu v države ne bo nobenih izjem. Danska tako ruskim navijačem (Rusija bo eno tekmo igrala v Köbenhavnu) ne bo dovolila vstopa, ker prihajajo iz države zunaj Evropske unije. Navijači Hrvaške, ki bo dve tekmi igrala v Londonu, morajo po prihodu v Anglijo najprej v desetdnevno karanteno.

Prav okužbe s koronavirusom bi lahko vplivale na podobo reprezentanc. Čeprav so med pripravami v mehurčku, sta bila v španski reprezentanci pozitivna kapetan Sergio Busquets in Diego Llorente, v švedski pa Dejan Koliševski in Mattias Svanberg. Hrvaška in Češka sta načrtovali svoji bazi med tekmovanjem na Škotskem, a sta prihod stornirali, saj bi po pravilih škotskih oblasti že v primeru ene okužbe moralo v karanteno celotno moštvo. Hrvati tako trenirajo in bivajo v Rovinju, Čehi pa v Pragi. Celo Škotska je zapustila domovino in se preselila v Anglijo. Večina reprezentanc se je odločila, da bo ostala kar doma, od koder bo potovala v tujino. V tujini imajo svoje začasno domovanje Finska (Repino v Rusiji), Severna Makedonija (Bukarešta), Portugalska (Budimpešta), Slovaška (Sankt Peterburg), Švica (Rim), Ukrajina (Bukarešta), Wales (Baku) in Turčija (Baku).

Prvi favoriti turnirja so Francozi, ki delujejo še boljše kot leta 2018, ko so v Rusiji postali svetovni prvaki. Želijo ponoviti uspeh iz obdobja 1998–2000, ko so povezali naslov svetovnega in evropskega prvaka. Dvainpetdesetletni selektor Didier Deschamps je sestavil sanjski napad, ko je poslal vabilo tudi veteranu Karimu Benzamaju, ki je na prijateljski tekmi z Walesom (3:0) v navezi s Kylianom Mbappejem in Antoinom Griezmannom deloval zastrašujoče. V zvezni vrsti ima trenutno najbolj vročega evropskega vezista N'Gola Kanteja, ki opravi veliko garaškega dela med obema kazenskima prostoroma. Obramba bo morala biti trdna, saj jo že v predtekmovanju v skupini smrti čakajo zahtevne tekme s Portugalci, Nemci in Madžari.