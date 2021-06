Obsojeni je bil v priporu v Valencu od incidenta v torek in se je odrekel sojenju. Zaradi obtožbe napada na javnega uslužbenca mu je grozilo do tri leta zapora in globa v višini 45.000 evrov.

Brezposelni Tarel je v sredo med zaslišanjem dejal, da mu je blizu gibanje rumenih jopičev ter da je takrat, ko je predsedniku države prisolil zaušnico, deloval impulzivno in da ni razmišljal, ko je želel izraziti svoje nezadovoljstvo.