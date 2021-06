Vlada je danes sprejela spremembe temno rdečega in rdečega seznama. S temno rdečega seznama so tako umaknili Turčijo, ki je po novem na rdečem.

Z rdečega seznama pa so umaknili administrativno enoto Jadranska Hrvaška, Švico, Vatikan, avstrijsko zvezno deželo Tirolsko, Ciper, Češko, Luksemburg, Nemčijo, Poljsko, Slovaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro. Po novem pa so na rdečem seznamu portugalski Azori.