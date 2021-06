To je potrdilo 70 odstotkov direktorjev, članov uprav in višjega vodstva med več kot 1300 sodelujočimi v raziskavi, je na MQ konferenci Združenja Manager, ki je včeraj potekala na Brdu pri Kranju, izpostavil Torkild Justesen, direktor največjega danskega združenja menedžerjev Lederna in generalni sekretar evropskega združenja menedžerjev CEC.

Povedal je, da v njihovi organizaciji močno verjamejo, da lahko prave odločitve sprejemajo le ljudje, ki svoje podjetje najbolje poznajo: izvršni direktorji, menedžerji, vodje, ne sprejemajo pa se skozi nepotrebne regulative EU. Navezoval se je na novo iniciativo evropske komisije o korporativnem trajnostnem upravljanju, s katero želijo spodbuditi upravljanje podjetij v smeri nadaljnjega trajnostnega razvoja.

»Namen je dober, vendar pa je trenutni, četudi še nejaven predlog, ki upravljalskim organom družb jemlje možnost odločanja o pravih rešitvah, kontraproduktiven za trajnostni razvoj, v najslabšem primeru pa lahko postavi evropska podjetja v manj konkurenčen položaj v primerjavi s podjetji zunaj EU. Vodje potrebujejo manjše spodbude, ne potrebujejo pa bruseljskih predpisov, kako trajnostno voditi podjetja. Dovolj so že sredstva EU, ki se usmerjajo v trajnostne iniciative, kmalu bodo banke postavljale omejitve za posojila podjetjem, ki ne bodo poročala o trajnostnih prizadevanjih, zavarovalnice pa ne bodo želele zavarovati netrajnostne proizvodnje. Da ne govorimo o potrošnikih, ki se jih vedno več odloča za bolj trajnostno naravnane izdelke in storitve,« je dejal Justesen.