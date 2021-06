Le nekaj dni zatem, ko so v Svetu EU potrdili, da obstaja dokument, ki je povezan z domnevno slovenskim non-paperjem o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, a njegove vsebine niso razkrili, ker bi lahko ogrozil mednarodne odnose, se je slovenska vlada odločila umakniti stopnjo tajnosti z deset let starega poročila nekdanjega predsednika Milana Kučana o možnih nadaljnjih poteh procesa ustavne reforme BiH.

Kučan ga je sicer pripravljal leta 2010 na osnovi pogovorov s sogovorniki iz BiH, takratni Pahorjevi vladi pa naj bi služil kot del slovenskih priprav na razpravo o razmerah v BiH, ki bi morala potekati na evropskem svetu. Vlada je umik stopnje tajnosti s Kučanovega poročila obrazložila s tem, da je vsebina dokumenta v pretežni meri že več tednov javno znana, zato ni več pogojev, ki so potrebni za ohranjanje zaupnega statusa dokumenta.

Zanimivo sicer je, da je vlada v svoji obrazložitvi preklica tajnosti Kučanovega poročila pred obrazložitvijo umika tajnosti vpletla »non-paper, ki se ga pripisuje Republiki Sloveniji, zanj pa naj bi v preteklih tednih izvedeli iz domačih in tujih medijev. »Vlada Republike Slovenije s takšnim dokumentom ni seznanjena, saj ga v aktualnem mandatu ni obravnavala, pripravljala ali o njem razpravljala, niti tega ni storilo katerokoli ministrstvo ali vladni organ,« so zapisali in dodali, da pa obstaja dokument, ki ga je pripravil Milan Kučan. Odziva nekdanjega predsednika republike danes nismo uspeli pridobiti.

Kučan se je pred tedni sicer znašel v javnem dopisovanju z nekdanjim velikim muftijem BiH Mustafo Cerićem, ki je Kučanu očital, da je kal za sporni non-paper nastal prav v njegovem poročilu. Kučan je v odgovoru Ceričevim očitkom izpostavil, da se je vedno zavzemal za ozemeljsko celovitost suverene BiH, ki jo enakopravno konstituirajo vsi trije narodi, in to v mejah, kakršne je imela kot jugoslovanska republika.

»Pri pripravi poročila sem izhajal iz krute realnosti, v kateri živijo državljani BiH, in ne iz fiktivnih stanj in iracionalnih podmen. Moje izhodišče je bilo, da obstoj BiH zagotavljajo njeni državljani, ker je to njihov interes, in ne sile od zunaj ali od zgoraj,« je takrat zapisal Kučan.