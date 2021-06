Na Hrvaškem so praviloma za obdobje od sredine junija do sredine septembra podražili cestnino za deset odstotkov. Lani sezonske podražitve cestnin ni bilo, ker so želeli v kriznem letu zaradi epidemije covida-19 privabiti čim več turistov.

Hrvaška vlada je danes sprejela sklep, da javno podjetje Hrvatske autoceste (Hac) cesteine ne bo podražilo tudi letos. Hac, ki so mu v začetku leta pridružili javno podjetje Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), upravlja s 1112 kilometrov hrvaških avtocest.

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je ocenil, da bodo zaradi današnjega sklepa vlade pobrali za približno deset milijonov evrov manj cestnin. Hac je prejšnji teden objavil, da letos načrtujejo 2,18 milijarde kun (290 milijonov evrov) prihodkov od cestnin.