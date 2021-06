Triindvajsetletna Zidanškova, ki se je tenisu zapisala šele pri 14 letih, se je kot prva Slovenka po Mimi Jaušovec prebila v polfinale katerega od turnirjev velike četverice, vendar je tam obstala. Devetindvajsetletna igralka iz Samare je po letu 2014 in Mariji Šarapovi postala prva Rusinja, ki bo igrala v finalu Rolanda Garrosa.

Zidanškova se je hitro rešila v izenačenje, potem pa se ji napad na mrežo ni posrečil, zgrešila je smeš, Rusinja pa je nato izenačila na 2:2. V peti igri je Zidanškova dobila le eno točko, v šesti pa na svoj servis tekmeci le eno oddala za 3:3. Pavljučenkova je dokaj gladko dobila na svoj servis sedmo igro, v naslednji pa po visokem vodstvu Zidanškove prišla do prednosti in po 29 minutah je bilo 5:3.

V prvem medsebojnem dvoboju 1,68 m visoke Slovenke in devet cm višje Rusinje je s servisom začela Pavljučenkova. Dobila je prvo točko, a je Zidanškovi uspelo izenačili na 40:40, povedla pa je takoj nato po drugem zaporednem uspešnem napadu na mrežo. Po dveh izenačenjih je Zidanškovo drugo prednost za odvzem servisa izkoristila za vodstvo z 1:0 ter za 2:0 po dobljeni servisni igri brez izgubljene točke. V tretji igri je brez točke ostala Slovenka, Rusinja pa je nadaljevala niz s sedmo zaporedno točko in je tako prišla do treh točk prednosti za odvzem servisa.

Konjičanka je na poti do uspeha kariere po vrsti premagala šesto nosilko Kanadčanko Bianco Andreescu, Američanko Madison Brengle, Čehinjo Katerino Siniakovo, Romunko Sorano Cirstea in Španko Paulo Badosa.

Po uri in pol je Pavljučenkova servirala za finale

Pavljučenkova, 32. igralka svetovne lestvice, je servirala za niz, po dolgi izmenjavi udarcev je Zidanškova skušala prestreči lob tekmice, z veliko sreče je zadela povsem zadaj stransko črto in prišla do prednosti. Te še ni pretvorila v brejk, kot tudi ne naslednje, tretjo pa za znižanje na 4:5. Po napaki Rusinje je Zidanškovi uspelo izenačiti na 5:5, nato pa je prišla do dveh žogic za nov brejk, a je nato po svojo tretjo prednost Rusinja pretvorila v vodstvo (6:5). Osemnajsta neizsiljena napaka je vodila do dveh točk prednosti Rusinje za osvojitev niza, z dvojno napako na servisu je nato Zidanškova "podarila" niz tekmeci.

Drugi niz je odprla Rusinja s servisom in izkoristila tretjo prednost, pred tem je eno Zidanškove ubranila. Po uri igre je imela Slovenka znova začetni udarec, po dveh prednostih na obeh straneh pa je daljšo potegnila Pavljučenkova in povedla z 2:0. Smeš na mreži je v tretji igri Zidanškovi prinesel dve točki prednosti za brejk, prva dvojna napaka Rusinje je pomenila znižanje njenega vodstva v nizu na 1:2. A je v četrti igri Zidanškova dobila le eno točko, tako kot tudi v peti na servis Rusinje. Peto igro je brez izgubljene točke dobila Zidanškova, ki so ji, kot v obdobjih, ko je v uvodnem nizu prevladovala, znova stekli prvi servisi. S tem poletom je nadaljevala tudi v šesti igri ter izkoristila prednost po dvojni napaki tekmice za odvzem servisa.

Zidanškova je nato izgubila svoj servis, po uri in pol je Pavljučenkova servirala za finale enega izmed turnirjev za grand slam in se tja prvič tudi uvrstila. V četrtfinalu Pariza je bila le 2011, med osmimi najboljšimi pa še trikrat v Melbournu ter po enkrat v Wimbledonu in New Yorku. Tamara Zidanšek je v karieri igrala v dveh finalih WTA, letos v Bogoti in leta 2019 v Nürnbergu, Rusinja pa je osvojila 12 turnirjev WTA.