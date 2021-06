Čeprav se preživetje slovenskih bolnikov z rakom s časom povečuje, pa je le to za nekaj odstotnih točk nižje kot v najuspešnejših evropskih državah. Zato so strokovnjaki na današnji okrogli mizi razpravljali o tem, kaj lahko Slovenija na področju organizacije in kakovosti zdravljenja bolnikov z rakom, v skladu z nastajajočim tretjim državnim programom obvladovanja raka, še izboljša, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji današnje okrogle mize na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Epidemija 21. stoletja "Rak je epidemija 21. stoletja, zato me iskreno veselijo danes predstavljeni podatki, da se preživetje slovenskih bolnikov z rakom s časom izboljšuje. Za obvladovanje bremena raka je potreben celovit pristop in v Sloveniji smo lahko ponosni, da imamo že 10 let državni progam obvladovanja raka, ki z jasno smerjo in cilji celovito povezuje vse dele enega najkompleksnejših sistemov v zdravstvu," je ob tem poudaril minister za zdravje Janez Poklukar. Rezultati predstavljene analize so pokazali, da se je v zadnjih 20 letih povečalo predvsem preživetje bolnikov s kožnim melanomom, rakom debelega črevesa in danke ter pljučnim rakom. Za deset odstotnih točk se je povečal tudi delež preživelih žensk, ki zbolijo za rakom dojk. Delež preživelih moških, ki zbolijo za rakom prostate pa se je povečal za več kot 20 odstotnih točk.