Vlada prekinila obravnavo interventnega zakona za turizem

Vlada je na današnji seji začela obravnavo interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu, a jo je prekinila in jo bo nadaljevala v prihodnjih dneh, so povedali na gospodarskem ministrstvu. V turistični panogi so v zadnjih mesecih glasno pozivali k dodatni pomoči, a s predlaganimi ukrepi niso bili v celoti zadovoljni.