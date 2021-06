Skupna točka teh obtožb sicer je, da so vse povezane s protesti leta 2013 in ponesrečenim poskusom državnega udara leta 2016, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kavala vse obtožbe zanika, medtem ko ga je Erdogan že večkrat označil za agenta Georgea Sorosa v Turčiji.

V zaporu Kavala ostaja kljub odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice iz decembra 2019, da je za zapahi zgolj z namenom, da se ga utiša, in da bi ga morale turške oblasti zato izpustiti. A to se ni zgodilo, nasprotno, sodišče v Istanbulu je maja znova podaljšalo njegov pripor.

Odbor ministrov SE, katerega naloga je nadzor nad izvrševanjem odločitev evropskega sodišča, je zato zdaj Turčiji prvič zagrozil s postopkom ugotavljanja kršitev. Ob tem je zapisal, da predstavlja arbitrarno zadrževanje Kavale grobo kršitev zavez Turčije po evropski konvenciji o človekovih pravicah in je »nesprejemljivo v državi, podvrženi vladavini prava«.

Ministri so še dodali, da bodo zagotovili uresničitev sodbe z »vsemi sredstvi, ki so organizaciji na razpolago, vključno z, če bo tako potrebno, postopki ugotavljanja kršitev«.

Ti lahko pripeljejo celo do začasnega odvzema glasovalnih pravic ali začasne izključitve države iz SE. Doslej je bila ta možnost uporabljena le enkrat, in sicer leta 2017 v primeru azerbajdžanskega opozicijskega aktivista Ilgarja Mamadova, ki so ga nato avgusta 2018 izpustili iz zapora, piše AFP.