»Sledimo strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma, zato si skupaj s našimi turističnimi društvi in prostovoljci že vse od ustanovitve prizadevamo za oblikovanje kakovostnejše turistične izkušnje. Letošnjo poletno turistično sezono bodo zagotovo ponovno zaznamovali domači gostje, zato si želimo, da bodo bonton dopustniškega obnašanja ponotranjili prav vsi slovenski dopustniki in izletniki, » je pojasnil predsednik Turistične zveze Slovenije (TZS) Pavle Hevka.

Kot je povedal, je bonton oziroma etični kodeks v turizmu, ki ga uporabljajo vse vodilne slovenske destinacije, nastal tako, da so turistična društva povabili, da predstavijo, kaj jih je pri obiskovalcih najbolj motilo v lanski sezoni, ko je bil slovenski turizem odvisen od domačega gosta.

Kar se Janezek nauči, to Janez zna

Reševanja problematike množičnega obiska, ki lahko s seboj prinese razne kršitve in nespoštovanja pravil občine, so se s precej ’mehkejšim’ pristopom kot v Izoli in Bohinju, kjer so s spremembami dveh odlokov prav tako uvedli nekaj novosti oziroma prepovedi, ki bodo veljale to poletje, lotili v Kranjski Gori. »Naš cilj je, da se obiskovalci držijo nekih pravil, ki veljajo v naši občini, predvsem v povezavi z lastniki zemljišč in infrastrukture. V ta namen smo na določene površine postavili lično izdelane ilustrativne table s prijaznimi napisi, s pomočjo katerih obiskovalce pozivamo, naj ne zapuščajo določenih poti, saj s tem vznemirjajo prebivalce gozda, naj se na pašnikih ne približujejo živini, naj prenočujejo v kampih in ne na travnikih ... Table so namenjene tako starejšim, kot otrokom. Prepričani smo namreč, da, kar se Janezek nauči, to Janez zna, zato se nam zdi pomembno, da se ozaveščanje začne že pri otrocih. Poskrbeli bomo tudi za celostno prometno strategijo, vzpostavili bomo plačljiva parkirišča in trajnostne možnosti prevoza do želene destinacije, » je povedala Mojca Mežek iz Turizma Kranjska Gora in poudarila, da ne želijo nikogar omejevati, kaznovati ali celo odgnati, ampak želijo obiskovalcem zgolj sporočiti določena načela, ki jih je treba upoštevati.

Do nekaterih odlokov in omejitev v določenih občinah je kritičen eden največjih poznavalcev turizma pri nas in predsednik društva Turističnih novinarjev Slovenije Drago Bulc: »Omejitev ne podpiram, saj zgolj odganjajo goste. Na izlet in dopust se ljudje odpravimo uživat, želimo si sproščenosti in gostoljubja. Jaz bom zato tudi letos počitnikoval tam, kjer bom lahko na plaži v miru spil kavo v kopalkah. «

Predstavniki TZS bodo v letošnjem letu s svojimi društvi skrbeli tudi za to, da bodo prireditve po Sloveniji potekale brez plastike, saj si želijo, da postane naša država prva na svetu brez uporabe plastike za enkratno uporabo. Posvečali se bo skrbi za naravno in kulturno dediščino ter tematske poti, ki so najboljši način za organiziran vstop v naravno okolje. »Najboljše tematske poti bomo izbirali tudi v okviru akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna, ki bo letos potekala že 30. leto zapored. Skratka v turizmu se vračamo h koreninam, ko je veljalo, da smo turizem ljudje, » je povedal Pavle Hevka.