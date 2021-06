Ekipa Montreal Canadiens, ki je s 4:0 v zmagah pometla z Winnipeg Jets, se bo v polfinalu pomerila z boljšim iz obračuna drugega kroga končnice v zahodni skupini, v katerem Vegas Golden Knights v boju proti Colorado Avalanche vodijo s 3:2 v zmagah.

New York Islanders so povsem prevladovali na odločilni šesti tekmi serije proti kosmatincem iz Bostona.

Po prvi tretjini spopada v Uniondalu, kjer je hokej lahko spremljajo 12.000 navdušencev s tribun, so bila razmerja med ekipama precej izenačena.

Travis Zajac je v deveti minuti poskrbel za prvo vodstvo domačih. Manj kot tri minute pred koncem pa je Brad Marchand izenačil.

A so se razmerja podrla že v drugi tretjini, ki so jo prepričljivo dobili Newyorčani. Brock Nelson je zadel dvakrat v razmaku sedmih minut, nato je bil uspešen še Kyle Palmieri, ki je povišal na 4:1.

Marchand je v tretji tretjini znižal na 2:4. A to je bil tudi zadnji gol gostujočih.

V zadnji minuti je sledil popoln razpad sistema Bostona, ko sta v razmaku 11 sekund zadela Cal Clutterbuck in Ryan Pulock. Žeblji v krsto Bostona so bili dokončno zabiti. In predzadnji krog končnice so si zagotovili člani zasedbe Islanders.

Svoj delež k odločilni zmagi je dodal tudi vratar Semjon Varlamov, ki je v dvorani Nassau Coliseum zaustavil 23 strelov.

»Bilo je čudovito,« je dejal Nelson. "Ta arena je nocoj poplesavala v ritmih rocka. Navijači so nas navdali z neverjetno energijo. Ekipa je igrala odlično. To je bil eden od tistih večerov, kot bi rekel naš trener Barry Trotz, ko se bomo za vedno spominjali teh čudovitih trenutkov. To je bila res velika tekma za nas, ko je prišel v celoti do izraza naš moštveni duh."