Vinko Möderndorfer: Sončnica (Mladinska knjiga, 2021) Vsestranski ustvarjalec Vinko Möderndorfer že dolgo ni samo pisec za odrasle, Sončnica je že njegov četrti mladinski roman. Glavno besedo da najboljšima prijateljema Ajdi in Vorancu. Družina prve je zelo premožna, medtem ko živi Voranc z mamo precej bolj skromno, a živita oba junaka v lepi ulici, ki jo kazi le zapuščena vila. Na poti v šolo tam srečata žensko, ki trdi, da je razpadajoča vila njen dom, hkrati pa starka, s katero se zbližata, o njiju ve stvari, ki jih ne vesta niti sama.

Elena Pečarič: Svoboda dihanja (Kud AAC Zrakogled, 2021) Avtorica knjige Svoboda dihanja je filozofinja in sociologinja Elena Pečarič, dolgoletna aktivistka in predsednica YHD, Društva za teorijo in kulturo hendikepa. Med platnicami ji je uspel redek stik intimne, boleče zgodbe, torej avtobiografskega razgaljanja, z univerzalnostjo človeškega izkustva, je zapisal v spremni besedi Mladen Dolar. Darja Zaviršek pa je dodala, da je avtorica na Slovenskem spodbudila novo pisanje in razmišljanje o hendikepu: »Zahtevala si prostor, hotela, da te slišijo.«

Machado de Assis: Quincas Borba (Lud Šerpa, 2021) Machado de Assis (1839–1908) nas je zabaval že z romanom Posmrtni spomini Brása Cubasa, delo Quincas Borba pa je drugi del njegove romaneskne trilogije, s katero je naslikal Rio de Janeiro v 19. stoletju. Tokrat spremljamo prigode mladeniča Rubiãa, ki postane učenec in dedič filozofa Quincasa Borbe, od njega podeduje tudi istoimenskega psa. A namesto da bi po učiteljevi smrti živel v skladu z njegovimi vrednotami, se lahkoveren znajde v precej ironični nevarnosti. Prevod Mojce Medvedšek.

Hannah Wilson: Čudno vreme (Mladinska knjiga, 2021) Britanska pisateljica Hannah Wilson je v knjigi Čudno vreme, primarno namenjeni mladini, na preprost način pojasnila, zakaj se podnebje spreminja in kaj lahko storimo sami, da te spremembe, ki rušijo krhko ravnovesje na zemlji, preprečimo. Bralcu – tudi s pomočjo fotografij, slovarčka in kviza – pojasni, kako človeška dejanja vplivajo na morje, vreme in zrak ter kako lahko zmanjša svoj ogljični odtis. Za prevod je poskrbela Katarina Rotar.