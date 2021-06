Severnoirski protokol, ki je mednarodnopravno obvezujoč del brexitskega sporazuma, je omogočil, da med Severno Irsko in republiko Irsko po britanskem odhodu iz Evropske unije ni vnovič zrasla osovražena tradicionalna meja. Uniji ga je predlagala Johnsonova vlada. EU je nanj pristala pod določenimi pogoji: Severna Irska je morala ostati v carinski uniji EU in del skupnega trga. To je pomenilo, da mora spoštovati vsa pravila in predpise EU pri uvozu z britanskega otoka.

Johnson je hitro pristal na končno vsebino protokola, ker se mu je mudilo Otočanom pred volitvami decembra 2019 »prodati« brexitski sporazum, ki je, kot je takrat dejal, »pripravljen za v pečico«. Zdaj Johnson in njegovi ministri trdijo, da niso vedeli, kaj vse prinaša ta protokol. Vplivni lord Barwell, ki je bil šef osebja nekdanje premierke Therese May, ocenjuje, da Johnson nikoli ni nameraval spoštovati protokola. »Po mojem je bila njegova računica naslednja: podpiši vse, kar je na mizi, se boš kasneje ukvarjal s tem, kar nam ne bo ugajalo,« ocenjuje lord Barwell. Zveni neverjetno, vendar je pri Johnsonu to povsem možno.

EU ogroža bolnike z rakom? Pred najnovejšim krogom pogovorov z EU so v Londonu trdili, da je bil cilj protokola nemoten pretok blaga z britanskega otoka v Severno Irsko. Ko gre za trgovino, je bil v resnici cilj zaščita skupnega trga EU pred vsem, kar ni po njenih pravilih in standardih. Minister Robert Jenrick, ki ga je s prihajajočim vrhom G7 zasedeni Johnson poslal v ogenj, je neresno dejal, da v Britaniji niso predvidevali, da bo EU »tako togo in nepragmatično razlagala protokol«. Dejal je celo, da EU zaradi napovedi, da bo kmalu ustavila oskrbo Severne Irske z angleškimi klobasami, ogroža bolnike z rakom. »EU bi lahko omejila pretok zdravil, ki rešujejo življenja. Upam, da lahko rešimo ta problem, saj gre za reči, ki so veliko bolj pomembne kot klobase,« je dejal Jenrick tik pred začetkom novega kroga pogovorov, ki se je končal, kot je dejal vodja britanskih pogajalcev, brexitski minister Frost, brez preboja. To ni presenetljivo, saj je tudi on pred pogovori EU obtožil, da ne kaže pragmatizma in zdrave pameti. Njegov glavni sogovornik, podpredsednik evropske komisije Maroš Šefčovič, je dejal, da si je EU »kreativno in neutrudno prizadevala najti rešitve, ki bi podjetjem in ljudem na Severnem Irskem prinesle stabilnost, minimizirale motnje, ki jih je prinesel brexit, zaščitile skupni trg EU in irski prostor v njem«. Spomnil je na polletno odložitev začetka veljavnosti (tako imenovano milostno obdobje) novih pravil pri uvozu in izvozu določenih produktov (kot so tudi klobase) in prožnost pri ustrezni dokumentaciji, ker Velika Britanija prvega januarja ni bila tehnično pripravljena za izvajanje protokola na uvozno-izvoznih točkah.