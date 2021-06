Konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic prineseta v Vodnikovo domačijo v Šiški navadno Otroški knjižni festival, in če bo vremo pokazalo nekaj pripravljenosti za sodelovanje, bo tako tudi to soboto. Velik del sence, ki jo mečejo mogočni kostanji na tamkajšnjem dvorišču, bo namenjen sejmu založnikov otroških knjig, prihaja jih kar šestnajst; od širše znanih, kot sta založbi Mladinska knjiga in Sanje, do malo manjših, kot so Miš, Malinc in Morfem. »Stripolis, VigeVageKnjige in založba Buch pridejo tudi s stripi oziroma risoromani,« še spomni Pia Prezelj, da se vsako leto potrudijo za res dober pregled kakovostne otroške literature.

Otroci proti staršem Sicer pa se bodo v soboto mnogi otroški pogledi najbrž ustavljali tudi na odru, kjer je vse od 9.30 do 19. ure v načrtu tudi raznolik z zgodbami in pripovedovanjem stkan program. Začel se bo v družbi lenivca in tapirja, junakov iz slikanice Gaje Kos in Ane Zavadlav Obisk; interpretirala jo bo igralka Irena Volpi. Blaž Šef pa se bo lotil pripovedovanja duhovite zgodbe iz zbirke Zeb. nizozemskega pisatelja Gideona Samsona, v kateri ukinejo jok, kar sproži proteste. Pripovedovanju bo ob 11. uri sledila delavnica ustvarjanja transparentov s tipografinjo Aljo Herlah, starši pa bodo medtem lahko sodelovali v debati o izbiranju najboljših knjig za njihove malčke. »Vstop v otroški svet poskušamo najprej ponuditi prek dveh slikanic, ki ju je potem mogoče na sejmu tudi kupiti. Otroku in staršem smo želeli ponuditi vsebino, ki jo lahko odnesejo domov in na novo kontekstualizirajo tam,« dodaja sogovornica z Vodnikove domačije. Na festivalskem programu tudi letos ne manjka literarni kviz z Boštjanom Napotnikom - Napotom, v katerem se bodo lahko otroci v poznavanju življenj literarnih junakov pomerili s starši. Poseben festivalski gost pa bo tokrat večkrat nagrajeni pesnik in pisatelj Peter Svetina, ob 17. uri mu bodo najbolj hudomušna vprašanja o njegovem pisanju lahko postavljali prav otroci.