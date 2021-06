Trump čestital Nigeriji

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki po januarskem poskusu puča v kongresu ne more več objavljati na twitterju in facebooku, je v torek izjavil: »Čestitam Nigeriji, ki je prepovedala twitter. Več držav bi moralo prepovedati twitter in facebook, ker ne dovolita svobode govora, da bi se slišala vsa mnenja.«

V 200-milijonski Nigeriji je prejšnji teden tamkajšnja vlada od mobilnih operaterjev zahtevala, da zaprejo dostop do twitterja, državljanom pa prepovedala njegovo uporabo. Kot razlog je navedla, da Twitter dovoljuje »deziformacije in lažne novice«. Do prepovedi, ki se sicer pogosto ne upošteva, je prišlo po tem, ko je Twitter izbrisal tvit predsednika Muhameda Buharija, v katerem je separatistom na jugu zagrozil s ponovitvijo državljanske vojne, v kateri je pred 50 leti umrlo več kot milijon ljudi. Kritiki zaprtja twitterja, kot je Amnesty International, pa menijo, da vlada na ta način onemogoča svobodo izražanja in dostop do informacij. Lani so mladi Nigerijci twitter uporabljali tudi za organiziranje protestov proti policijskemu nasilju.