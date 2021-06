Hm, pa ne da so ameriški diplomati zdaj, ko je morala Evropska unija priznati obstoj slovenskega non-paperja o preurejanju meja na zahodnem Balkanu, ugotovili, kdo so avtorji tega dokumenta? In da se je »najšibkejši predsednik« v ameriški zgodovini zdaj takole spravil na najmočnejšega balkanskega politika Janšo, domnevnega (so)avtorja non-paperja? Da mu bo v zahvalo za tisti zgodovinski tvit o Trumpovi zmagi ta »nebogljeni« Biden zdaj dal zaradi Balkana zamrzniti premoženje in mu prepovedal vstop v ZDA? Kakšne ironične zgodbe piše zgodovina…