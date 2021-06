Na jutrišnji večerni tekmi v Rimu med Turčijo in Italijo bodo slavnostno dvignili zaveso za enomesečni festival nogometa, ki bo potekal na enajstih prizoriščih po vsej Evropi. Številni zvezdniki se bodo pomerili za osvojitev žlahtne lovorike, ki prinaša naziv evropskega prvaka. Tokrat izpostavljamo deseterico slavnih nogometašev, ki bodo zaradi različnih razlogov manjkali na prvenstvu stare celine.

Sergio Ramos, 35 let, Španija: Najizkušenejši španski nogometaš in dolgoletni kapetan reprezentance je dejal, da bo med turnirjem postal največji navijač furije. Le še štirje nastopi za izbrano vrsto mu manjkajo, da bi izenačil rekord Ahmeda Hassana (Egipt) po številu tekem za svojo državo (184). Evropsko prvenstvo bo izpustil zaradi serije poškodb, ki so ga spremljale v letu 2021. Od januarja je odigral le tri tekme za Real Madrid, ki je ostal brez svojega predstavnika v španski reprezentanci. Ramos je bil s Španijo dvakrat na vrhu Evrope in zelo verjetno je, da na evropskem prvenstvu ne bo nastopil nikoli več.

Erling Haaland, 20 let, Norveška: Največje nogometno tekmovanje leta bo minilo brez udarnega zvezdnika novega vala, ki je v letošnji sezoni za Borussio Dortmund na 41 tekmah zabil prav toliko zadetkov in postal stroj za tresenje nasprotnikov mrež. Norveška se ni uvrstila na zaključni turnir, potem ko jo je v polfinalu v dodatnih kvalifikacijah izločila Srbija.

Jan Oblak, 28 let, Slovenija: EP 2020 bo novo veliko tekmovanje, ki bo minilo brez enega najboljših vratarjev sveta Jana Oblaka. Španski prvak z Atleticom še vedno čaka na odmeven dosežek z reprezentanco, ki se ji že več kot desetletje izmika nastop na velikem odru. Lahko se zgodi, da bo Oblaku med evropskim prvenstvom po plačilu rekordne odškodnine za vratarja uspel veliki met s prestopom v Anglijo.

Donny van de Beek, 24 let, Nizozemska: Le pet dni pred uvodno tekmo Nizozemske z Ukrajino se je svet podrl Donnyju van de Beeku, vezistu Manchestra Uniteda, ki mu je poškodba preprečila nastop na prvenstvu. Za seboj ima sezono za pozabo. Prvo leto v Unitedu je zbral le štiri nastope v začetni enajsterici.

Virgil Van Dijk, 29 let, Nizozemska: Kapetan Nizozemske ima smolo s poškodbo kolena in od oktobra lani je odrezan od nogometnih igrišč.

Jesse Lingard, 28 let, Anglija: Na Otoku so pričakovali, da bo Lingard po izvrstni sezoni v West Hamu postal del angleške reprezentance na evropskem prvenstvu, a ga selektor Gareth Southgate ni uvrstil na seznam povabljenih igralcev. Kot rezerva bo čakal na svojo priložnost, če se bo kdo poškodoval ali okužil s koronavirusom.

Zlatan Ibrahimović, 39 let, Švedska: Po petih letih je kontroverzni Ibrahimović prekinil reprezentančno upokojitev in navijače dvignil na noge, a mu je poškodba kolena preprečila, da bi na petem evropskem prvenstvu zaigral za Švedsko, kjer velja za največjo nogometno legendo vseh časov.

Sergej Milinković Savić, 26 let, Srbija: Eden najboljših vezistov italijanske lige (Lazio) bo izpustil festival nogometa, ker je Srbiji v zadnjem dejanju dodatnih kvalifikacij spodrsnilo po enajstmetrovkah proti Škotski.

Marc Andre ter Stegen, 29 let, Španija: Nemčija je ostala brez internega dvoboja med vratnicama, potem ko je vratar Barcelone ter Stegen sporočil, da odhaja na operacijo kolena. Čaka ga dolgo okrevanje, Manuel Neuer (Bayern) pa ima v reprezentanci zagotovljeno številko ena.

Ansu Fati, 18 let, Španija: Sijajno je začel sezono z Barcelono in postal najmlajši strelec v zgodovini španske reprezentance. Ko so se novembra lani začeli zapleti s poškodbo kolena, je kmalu postalo jasno, da je sezona za obetavnega najstnika izgubljena.