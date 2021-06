Oljčno olje in socialna distanca

Tam, kjer se Apeninski polotok čez skalnate previse hkrati zvrne v Jadransko in Jonsko morje, so postavili baziliko z ustreznim imenom. De Finibus Terrae. Na koncu sveta. Tukaj se je ustavil sv. Peter na poti iz Jeruzalema v Rim. Kraj se kliče Leuca in je zadnje mesto na peti italijanskega škornja. Ob lepem vremenu se pred mestom vidi črta, ki loči obe morji, tako kot v Omdurmanu v Sudanu črta sredi široke struge loči Beli Nil od Modrega. Tukaj se končujejo in začenjajo svetovi.