Ne dolgo tega, pred veliko svetovno finančno krizo, so stranke v Sloveniji drugače nagovarjale volilce. Formirale so vlade v senci in s tem slovenski javnosti pokazale, kaj lahko volilci pričakujejo od opozicije, če bi na volitvah zmagala.

Menim, da bi morali v koaliciji KUL uporabiti isto orodje. Volilkam in volilcem bi tako pokazali, kakšno prihodnost nam koalicija obljublja, če ji bomo namenili svoj glas. Vpitje anti Janša gesel nam daje misliti, da opozicijske stranke nimajo programov, s katerimi bi se lahko volilci poistovetili na prihodnjih volitvah. V Sloveniji in svetu so razmere prezapletene, da bi si lahko privoščili vlado, ki bo delovala brez programa, kot nekakšna tehnična vlada. Približno taki vladi smo bili priča, ko jo je vodil Marjan Šarec. Zato je, kljub revoltu državljanov glede ukrepov in obnašanja Janševe vlade, koalicija KUL šibka in medla, vladajoča koalicija pa je tudi glede prihodnjih volitev precej samozavestna.

Čas je že, da vesoljni Sloveniji sporočite, kaj nameravate storiti, če boste na volitvah dosegli parlamentarno večino. Menim, da bi morali s skupno izjavo ali pa s skupnimi programskimi izhodišči javnosti konkretno povedati, kakšni usmeritvi boste sledili, če boste prevzeli oblast v državi.

Vse stranke v koaliciji KUL imajo nekaj starih grehov iz preteklosti, do katerih se bodo morale opredeliti pred volitvami. Ne mislite, da imamo volilci kratek spomin, ker ni tako.

V SD se bodo morali opredeliti okoli TEŠ 6, saj je njeno izgradnjo forsirala prav ta stranka. S tem pa se bo morala jasno opredeliti okoli okoljevarstvenih vprašanj, ki so zdaj tema številka ena v svetu. Volilcem bodo v SD morali odgovoriti, ali podpirajo izgradnjo drugega bloka JEK. Kaj bodo storili glede zapiranja termoelektrarn in s kakšnimi aktivnostmi bodo spodbujali vlaganja v energijo iz obnovljivih virov.

Stranka SAB je še v vladi Marjana Šarca zastopala stališče, da je treba graditi nove avtoceste in dodatni vozni pas na ljubljanski obvoznici, kar spodbuja rast emisij CO2 in s tem povečuje ogljični odtis Slovenije. Državljanom bodo morali povedati, ali bodo še naprej zagovarjali vlaganja v avtomobilsko prometno infrastrukturo ali bodo obrnili ploščo in ta sredstva raje usmerili v obnovo železnic in posodobitvi ter razširitvi javnega prometa.

Stranka LMŠ je podprla izgradnjo drugega bloka JEK in s tem izpostavila nevarnosti celotno državo. Ali še vedno zagovarjajo gradnjo drugega bloka JEK ali pa bodo ta denar raje usmerili v naložbe za obnovljive vire energije? Ko se nekatere države že približujejo pretežni oskrbi z zeleno energijo, pri nas nismo rekli niti črke A na to temo.

V koaliciji KUL pa bodo morali odgovoriti tudi na vprašanja glede obveznega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Partnerice koalicije KUL so enkrat že zavrnile predlog Levice, da bi odpravili dodatno zdravstveno zavarovanje, ker so pritrdile interesom zavarovalnic in tako prizadele najbolj ogrožene sloje prebivalstva v državi. Kakšno je stališče koalicije KUL, ki ga je Šarčeva vlada sicer že zapisala v svoj program, pa ga ni nikoli realizirala, da bi postopoma dvigovali prispevek delodajalcev v pokojninsko blagajno? Tako smo na repu med državami Evropske unije po deležu BDP, ki ga namenjamo za pokojnine. V Avstriji, kjer imajo z nami najbolj primerljiv pokojninski sistem, namenjajo za pokojnine 50 odstotkov več svojega BDP kot mi v Sloveniji. Zato je v Avstriji povprečna pokojnina 85 odstotkov povprečne avstrijske plače, pri nas pa zgolj 57 odstotkov povprečne plače. Kaj bodo konkretno storili z reševanjem stanovanjskih problemov mladih? Kaj bodo storili z reformo javnega zdravstvenega sistema? Kako se bodo lotili davčne reforme in kakšno davčno politiko bodo uresničevali?

Če bo pri svojih odgovorih koalicija KUL iskrena in konkretna, se ji ni treba bati, da je volilci ne bi podprli na prihodnjih volitvah. Volilce bo najlažje prepričala tako, da formira vlado v senci in pripravi konkretne rešitve za vprašanja, ki nas v Sloveniji najbolj žulijo. Tako bodo tudi povečali operativnost vlade, ki jo bodo sestavili ob morebitni zmagi na volitvah, saj bodo imeli pripravljene že številne konkretne zakonske rešitve, takoj ko bodo sedli v ministrske fotelje.

Stranke koalicije KUL, zdaj je čas, da začnete delati in iskati odgovore na vprašanja, ki žulijo prebivalstvo vseh slojev in opredelitev. Ni več časa za ideologijo, sedaj je čas za akcijo. Ni časa za pogled nazaj, temveč za pogled v prihodnost. S preteklostjo naj se ukvarjajo zgodovinarji, vi, ki ste politiki, pa iščite rešitve, da bo Slovenija dejansko postala pravna in socialna država.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi