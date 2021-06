Vlado sta lani na začetku protestov grabila panika in strah. Njihove reakcije so bile dobesedno brutalne, od raznih neustavnih in nezakonitih omejitev protestov, do nasilnega ravnanja policistov proti mirnim protestnikom. Slovenija je zaradi nedemokratičnega ravnanja oblasti postala celo zvezda v celotni Evropi in tudi svetu. Ni ga svetovnega medija, ki ne bi kritično analiziral dogajanja v Sloveniji. Janša pa se potem spravlja ne samo na domače medije, temveč tudi svetovne in jih obtožuje levičarstva, čeprav gre v večini primerov za stare in mednarodno ugledne medije iz konservativne provenience. Napadov s strani Janše pa so deležni tudi politiki in komisarji iz EU, kar pa verjetno ne bo ostalo brez posledic v prihodnosti.

Janša je imel že v času svoje druge vlade bridko izkušnjo, ko so ga leta 2012 odnesli protesti. Tudi takrat se je brutalno znesel nad protestniki in prvič v zgodovini uporabil vodni top. Na valu takratnih protestov je na volitvah 2014 premočno zmagala Cerarjeva stranka SMC in osvojila 36 poslanskih sedežev. Obljubljali so nam pošteno in socialno politiko, pravno državo in še marsikaj drugega. Vendar se je zelo kmalu pokazalo, da nas je Cerar nategnil in je postal lutka raznih lobijev in kapitala. Na tem zelniku je nato zrasla današnja SMC, ki se bo v zgodovino zapisala kot najbolj verolomna stranka, njen vodja Počivalšek pa sinonim za slovenskega političnega kvizlinga. Cerar je res lepo vzgojil svojega naslednika.

Tedensko ponavljajoči se mirni protesti so postali že rutina, vendar se bojim, da se počasi prazni njihova energija. Ljudje in tudi politika so se jih že navadili, kot da gre za neki utečeni ritual, mogoče že dolgočasen, ko jih tudi mediji in preostala zainteresirana javnost spremljajo kot nekaj običajnega, vsakdanjega in normalnega. Naboj protestov in njihova sporočilnost se izgublja.

Vprašamo se lahko, kaj storiti, da bo večinski glas ljudstva upoštevan tudi v praksi, da mu bo politika prisluhnila. Opozicija je žal še vedno neenotna in osredotočena predvsem na svoje partikularne interese. Žal so protestnike izdali tudi nekateri mediji, ki postajajo vse bolj oportunistični, Planet TV in portal siol.net pa sta tako že v celoti postala provladni in režimski trobili. O strankarskih (SDS) medijih nima smisla izgubljati besed. Bojim se, da se je tudi akademska sfera nekako vdala v usodo in postala apatična. Po koronaepidemiji pa nam grozi najhujša ekonomska in socialna kriza doslej, znanost in stroka pa to molče spremljata. Janša nas bo samo v letu in pol zadolžil za osem milijard evrov, to je gromozanska številka. Kam je šel ta denar, se ne sprašuje niti stroka niti pravosodje. Policija (NPU) pa je že davno izgubila vso verodostojnost.

Janša je s svojim agresivnim nastopanjem in delovanjem popolnoma otopil razmišljajoče ljudi. Tudi kršenje ustave in človekovih pravic je nekaj vsakdanjega. Ko pravniki pravijo, da ta vlada izvaja pravno huliganstvo, to nima odmeva. Ko se odkrije vlado, kako krade pri nabavi zaščitne opreme, je to neka nepomembna novica, ki se po nekaj mesecih sploh ne problematizira več. Kriminal je postal nekaj vsakdanjega. Ustava je postala nekaj relativnega.

Menim, da je treba proteste prestaviti v višjo prestavo. Narediti je treba nov scenarij, ker so sedanji postali že preveč vsakdanji in monotoni. Janša je dosegel svoj cilj in se takšnemu uporu lahko samo še smeji, pa še predsednik države ga pri tem podpira.

Gorazd Cuznar, Črnomelj