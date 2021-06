Moj osebni občutek je, da je to postala neka nova normalnost. To, da pacient lahko čaka, da ne dobi nikogar na telefon, postaja praksa, ki pa se ji morajo pacienti upreti. Pereč problem pa je tudi (ne)dostopnost do specialistov. Do njih je zelo lahko priti samoplačniško, skoraj nemogoče oziroma res dolgo pa traja, če želimo storitev opraviti prek javnega zavoda. Edino, kar pri nas res dobro deluje, je stroga urgenca, torej, ko mora nekdo z »modro lučjo« na nujno zdravljenje. Vse drugo deluje prepočasi. Ljudje so zato na urgenci pripravljeni čakati tudi osem ur in več, da pridejo do storitve, ki bi jo lahko uredil osebni zdravnik ali specialist, če bi v doglednem času prišli do njega. Nedeljski dnevnik