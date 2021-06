Do zadnje strani: “Nihče me ni naučil napisati lezbične pesmi”

Alja Adam v svoji novi, četrti pesniški zbirki z naslovom Privlačnosti prvoosebno govorko sooča in prepušča vsem vrstam življenjskih odnosov – od ljubezensko-erotičnih, prek prijateljskih in družinskih, vstopa pa tudi v (fizični) odnos do pisanja in lastnega položaja v svetu. Prav v najmočnejši, erotični plati pričujoče poezije se zdi, da je pesnica najbolj suverena in pravzaprav na sledi svoji uveljavljeni avtopoetiki preteklih pesniških knjig.