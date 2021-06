Letošnji festival bo zelo poseben, saj bo trajal vsega dva dni, v petek, 9., in soboto, 10. julija. Koncertno prizorišče z odrom bo letos le eno, in to na šolskem športnem igrišču v središču Laškega, kjer se bo v dveh dneh zvrstilo šest koncertov, po trije v petek in v soboto. Kdo vse bo v Laškem nastopal, organizatorji še ne razkrivajo, to bo znano v prihodnjih dneh. Je pa znano, da bo lahko na koncertih prisotnih le 200 obiskovalcev, ki bodo v Laško čez hribe in doline prišli peš in bodo to tudi dokazali z objavami in dokumentiranjem na družbenih omrežjih. mm