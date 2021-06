Andreja Leški srebrna na svetovnem prvenstvu v judu

Judoistka Andreja Leški je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov in s tem največji uspeh v karieri. V velikem finalu jo je ugnala štirikratna svetovna prvakinja in prva nosilka Francozinja Clarisse Agbegnenou.