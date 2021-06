»Pozdravljamo poročilo komisarke Mijatović in delimo njeno zaskrbljenost glede poslabšanja medijske svobode v Sloveniji, kar sovpada tudi z ugotovitvami naših nedavnih misij za ugotavljanje dejstev v državi,« je v skupnem sporočilu za javnost zapisalo šest mednarodnih medijskih združenj - Article 19, Evropski center za svobodo medijev (ECPMF), Evropska zveze novinarjev (EFJ), Mednarodni inštitut za tisk (IPI), Free Press Unlimited (FPU) in OBC Transeuropa.

Kot so dodali, bo to njihovo skupno sporočilo del poročila v okviru misije pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR), ki se pripravlja na podlagi pogovorov s predstavniki različnih sfer v Sloveniji. Ti pogovori so potekali konec maja in v začetku junija, poročilo pa naj bi bilo pripravljeno do julija.

Poudarili so, da urad komisarke deluje neodvisno in nepristransko, kar da se odraža tudi v njenem poročilu. Izpostavili so, da je komisarka skupaj s poročilom na 16 straneh objavila tudi dokument na šestih straneh s stališči predstavnikov slovenskih oblasti, s katerimi se je prav tako sestala v aprilu v okviru spletnega dialoga.

Nov nespoštljiv tvit premierja »Ton in način, s katerima je premier Janša izrazil svoje nestrinjanje s poročilom komisarke Mijatović, sta po našem mnenju povsem neprimerna za voditelja demokratične evropske države,« so poudarili v odzivu na Janšev nedeljski tvit. »Na žalost je Dunja Mijatović del omrežja lažnih novic. Dobro plačana z našim denarjem,« je v angleščini zapisal Janša. »Ironija teh odzivov pa je v tem, da poročilo izraža zaskrbljenost ravno zaradi takega obnašanja javnih osebnosti, vključno premierja, na družbenih omrežjih, kjer spodkopavajo kredibilnost novinarjev, jih obtožujejo laganja in uporabljajo žaljive oznake, kot je #fakenews (lažne novice),« so še dodale novinarske organizacije v skupni izjavi za javnost in pozvale Janšo, naj se vzdrži tovrstnih izjav in raje skuša odpraviti sporne ugotovitve iz poročila. Janša se je medtem že odzval tudi na ta zapis novinarskih organizacij in ponovil, da je »način, na katerega Mijatovićeva širi laži glede Slovenije, popolnoma nesprejemljiv". »Tega ne bomo tolerirali, ne da bi povedali resnico,« je zapisal na Twitterju.