Slovenija je v ligi narodov po porazu z Nemčijo spet na zmagovitih tirnicah. V sedmem krogu je zabeležila peto zmago, po Italiji, Poljski, Nizozemski in Argentini je premagala še Kanado. S Kanadčani, ki jih vodi nekdanji trener ACH Volleyja Glenn Hoag, se je srečala prvič, čeprav ni pokazala spektakularne igre, pa je bila dovolj zanesljiva ter zbrana v končnicah, da s tekmecem ni imela večjih težav. Najbolj razpoložen v slovenski vrsti je bil Tonček Štern, dosegel je 17 točk.

Tekma se je začela z enakovrednim bojem. Slovenci so prvič prišli v vodstvo pri izidu 5:4, nato nekajkrat vodili za dve točki, a odlepiti se jim ni uspelo, tako da sta ekipi v končnico vstopili z izidom 20:20. Osrednje ime odločilnih točk pa je bil Alen Pajenk. Najprej je s prvim tempom svojo ekipo povedel v vodstvo z 22:20, nato pa je z asom, prvim na tekmi, priboril še zaključno žogo, drugo je izkoristil Tonček Štern.

Slovenci so v prvem nizu točke večinoma nabirali z napadi in z napakami tekmecev, na začetku drugega niza pa je najprej as dosegel Klemen Čebulj, prvi blok pa je prispeval Jan Kozamernik. Ob prvem tehničnem odmoru je Slovenija vodila z 8:6, dve točki razlike sta bili tudi ob drugem. Odločilno prednost pa si je Slovenija priborila po izidu 18:17, za to so bili zaslužni štirje odlični servisi Tončka Šterna in štiri zaporedne točke. Za nameček je prednost Čebulj z asom še povečal, tako da je bilo odpora Kanadčanov v drugem nizu konec.

Do tretjega niza Kanada nikoli ni vodila za več kot točko, v njem pa je vendarle prišla do prednosti 14:11. Slovenski selektor Alberto Giuliani je nato Čebulja zamenjal z Rokom Možičem, s tem pa zaustavil tekmečev nalet. Po točki Tineta Urnauta se je Slovenija spet vrnila v vodstvo (17:16), blok Kozamernika je pomenil izid 23:21, že prvo zaključno žogo pa so Slovenci tudi izkoristili.

V četrtek se bodo Slovenci merili s Francozi, ekipo, ki jim ni nikoli ustrezala, z njo je izgubila dve zadnji zelo pomembni medsebojni tekmi, finale evropskega prvenstva leta 2015 in tekmo kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu.