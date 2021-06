Število obolelih za mišjo mrzlico v Sloveniji se izredno hitro zvišuje

Z današnjim dnem imamo v Sloveniji že več kot 200 prijav mišje mrzlice ali hemoragične mrzlice z renalnim sindromom (HMRS). Največje število primerov se je pojavilo v Primorski in Notranjski regiji. Zadnja žarišča so odkrili okoli Idrije in Škofje Loke. Povprečna starost bolnikov je okoli 50 let. Bolezen se prenaša z vdihavanjem in se ne prenaša s človeka na človeka.