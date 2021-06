Gre za nov rekordni zaseg drog s strani malteških oblasti, potem ko so lani decembra zasegli pošiljko 612 kilogramov drog na poti iz Ekvadorja in Kolumbije v Libijo, poročajo malteški mediji.

Carina je v izjavi sporočila, da je bil zaseg rezultat daljše operacije. Kontejner so izbrali za pregled po podrobni oceni grožnje, ko je ta prešel mednarodno pristanišče. Zaradi nekaterih napak pri osnovnem pregledu so cariniki odprli tovor s 1080 škatlami banan. Fizično so nato pregledali vsako od teh škatel. V večini so bile sicer res banane, v 37 pa so odkrili skupno 740 paketov bele snovi. Testi so kasneje potrdili, da gre za zelo čist kokain.

O najdbi so obvestili malteško enoto policije pristojno za droge in dežurno sodnico Caroline Farrugia Frendo, ki vodi preiskavo.