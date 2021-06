Turistični boni: Hotelirjem so najprej dali ribiško palico, zdaj bodo dobili še ribo

‘Odločali smo se med tem, ali damo hotelirju ribo ali ribiško palico. Odločili smo se za ribiško palico, da se bodo morali potruditi,« je junija lani na vprašanje, zakaj bodo turistični boni samo spalno-zajtrkovalni, zakaj ne bi bilo mogoče z njimi plačati tudi kosila ali večerje, odgovoril gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Poudaril je, da je bila odločitev, da bo mogoče z boni plačevati zgolj prenočevanje z zajtrkom, zavestna. Z njo so želeli spodbuditi dodatno potrošnjo – obisk znamenitosti, gostinskih lokalov, športnih objektov. Hoteli so torej, da bi ljudje čim več pohajkovali naokrog in na veliko zapravljali denar. »Če bi sprejeli drugačno odločitev, bi poslabšali multiplikativni učinek bonov,« je modroval minister. A je pozabil, da je covid finančno izžel tudi turiste, ne le turističnih podjetij.