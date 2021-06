»V Renaultu zavračamo navedbe, da bi zagrešili kakršnokoli prevaro. Naša vozila niso opremljena z opremo, ki bi omogočila goljufanje na testih izpušnih plinov,« so zapisali v podjetju. Preiskavo so francoske oblasti sprožile leta 2017.

Preiskovalci Renaultu očitajo »prevarantske strategije«, s katerimi naj bi najvišji menedžerji, vključno z dolgoletnim vodjo Carlosom Ghosnom, ponarejali rezultate omenjenih testov.

»Renault je vedno upošteval francoske in evropske predpise,« so zatrdili v podjetju. Kot so še pojasnili, jim je sodišče naložilo plačilo 20 milijonov varščine in zagotovilo bančne varščine v višini 60 milijonov evrov za kritje morebitnih odškodninskih zahtevkov.