Če ste policist, ste danes v težki moralni dilemi. Poznal sem jih nekaj, ki so se za to delo odločili iz idealizma, in druge, ki se jim je to zdela zanesljiva služba. Oboji so si lahko rekli, da pač ščitijo skupnost in opravljajo družbeno koristno delo. A če so postali osebna garda oblasti, to ni več ista služba, marveč za njo stojijo povsem drugi vzgibi in motivi. Glede na to, da je osnovna naloga policista, da brani ustavo, gre za ljudi, ki so zadnje leto opravljali točno nasprotno, torej protiustavno dejavnost. Če ste danes slovenski policist, ste v moralnem precepu – ali ste robot, torej posnetek človeka, ali pa vam je težko.

Sklepam, da je gniloba iz vrhov segla do korenin. Ob začetkih države ste si lahko rekli, da je tam zgoraj vse gnilo, sploh ko ste brali o trgovini z orožjem in izbrisanih, a za ogrožanje udeležencev v prometu vam bodo tisti na terenu napisali kazen. Ti časi so očitno minili. To, kar sem videl v zadnjem letu, kaže, da je slovenska policija danes na poti med le še eno od sprivatiziranih podjetij za varovanje po naročilu. siol.net