Guterres, ki je na položaju od 1. januarja 2017, bo novi, petletni mandat na čelu svetovne organizacije po potrditvi v Generalni skupščini ZN začel 1. januarja prihodnje leto.

Glavna ovira za podaljšanje mandata bi lahko predstavljal le VS ZN, kjer ima odločilno vlogo pet držav s pravico do veta. 72-letni Guterres kot kaže uživa podporo ZDA, Rusije, Kitajske, Velike Britanije in Francije.

V GS ZN, ki bo Guterresa potrdila predvidoma že ta mesec, veta ni in nihče ne pričakuje težav.