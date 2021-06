Ovadili sina, ki je skrival mamino truplo

Policija je januarja letos zaradi suma oskrunitve trupla in goljufije ovadila moškega, ki je več let, vse do novembra lani, v stanovanju v Savskem naselju v Ljubljani skrival truplo svoje mame in pobiral njeno pokojnino. Pri nas več takih primerov ni, v tujini pač.