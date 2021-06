Mislim svoje mesto: Komu koristijo ulice brez prometa?

‘Če ne vpijejo na vas, ne gre za resnično spremembo,« je svoje izkušnje z zapiranjem ulice za promet povzela aktivistka v New Yorku. S sodelavci zadnje mesece sodelujemo pri preurejanju ulic v Kočevju in Postojni, in čeprav gre za drugo celino in povsem drugačno merilo, lahko izkušnjo potrdim iz prve roke. Avtomobili so pri nas in v Ameriki tako vpeti v naše vsakdanje življenje, da lahko vsaka sprememba povzroči obilo stresa.