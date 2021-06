V Škofji Loki navdušeni nad zavzetim sodelovanjem občanov

Projekte participativnega proračuna, v katerem občani odločajo, kaj naj občina uresniči, so v Škofji Loki poimenovali #NašaLoka. Ne le da so z njim dosegli zadane cilje na področju inovativnih projektov, pač pa je pristojne dejavno sodelovanje občanov močno presenetilo in navdušilo.