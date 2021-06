Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek (85. na svetovni lestvici) je v Parizu še enkrat navdušila. Po zmagi v četrtfinalu s 7:5, 4:6, 8:6 proti Pauli Badosa (35.) o 23-letni letni Konjičanki že govori ves svet. Ne navdušuje se zgolj nad njenim uspehom kariere, temveč tudi potjo do njega. Teniški svet se čudi, kako Slovenka neverjetno mirno in uspešno prenaša najtežje trenutke dvobojev, medtem ko njene tekmice doživljajo hude frustracije. Z uspehom Tamare Zidanšek je slovenski tenis v času samostojnosti dosegel nov največji uspeh.

Pot do novega največjega uspeha Tamare Zidanšek je bila trnova. Polna preobratov, dve uri in pol grizenja nohtov ... Toda žilava Slovenka jim je bila znova kos. Dosegla je peto zmago v Parizu, tretjo v treh nizih, drugo v podaljšku tretjega niza na dve igri razlike. »Ponosna sem, da sem v ključnih trenutkih spet ostala zbrana. Takšne zmage ti dvigujejo samozavest. Hvala ekipi, ki mi zvesto stoji ob strani, hvala vsem navijačem, ki mi dajete pozitivno energijo,« je vse bolj zgovorna v javnih nastopih Tamara Zidanšek.

Štajerka je svoj četrtfinalni dvoboj začela v slogu 1. in 3. kroga, ko je proti Bianci Andreescu in Katerini Siniakovi tekmicama prepustila pobudo, sama pa se je ogrevala kot dizelska mašina. Zaostanek z 0:3 je ekspresno izničila, v zaključku 1. niza pa je bila boljša in odločnejša ter dvoboj začela sanjsko z zmago s 7:5. V 2. nizu je Španka kazala vse več frustracij, a za razliko od Sorane Cirstea, ki jo je Slovenka premagala v osmini finala, je tudi v najtežjih trenutkih verjela v uspeh. To je bil ob preveč neizsiljenih napakah Tamare Zidanšek glavni razlog, da je Španka v zaključku 2. niza in začetku 3. dobila šest iger zapored; od zaostanka z 2:4 do zmage s 6:4 in vodstva v odločilnem nizu z 2:0.