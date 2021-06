Organizatorji zaradi pandemije prestavljenih olimpijskih iger Tokio 2020, ki se bodo pričele čez dobrih šest tednov, skušajo skeptično javnost pomiriti, da največji športni dogodek lahko poteka varno pod zelo strogimi pogoji.

Približno 6000 akreditiranih novinarjev, ki bo zaradi OI profesionalno odšlo na Japonsko, bo moralo podati natančen seznam krajev, na katerih se bodo nahajali prva dva tedna na Japonskem, od športnih prizorišč do hotelov. Organizatorji bodo novinarje nadzorovali tako, da bodo s pomočjo sistema GPS preverjali njihovo lokacijo.

Stroga pravila in dnevna testiranja na koronavirus čakajo tudi športnike

Organizatorji so se sicer že odločili, da si iger ne bodo smeli ogledati navijači iz tujine. O tem, ali bodo športni boji odprti za domačo javnost, se bodo odločili konec meseca.

Japonska javnost še vedno ni enotna o usodi iger. Zadnje ankete sicer kažejo, da podpora igram raste, a si še vedno veliko ljudi želi, da bi OI še enkrat preložili, za kar pa ni veliko možnosti.

Hashimotova je pred dnevi rekla, da bi odpoved iger lahko povzročila le velika naravna nesreča, možnost prestavitve pa je danes zavrnila tudi japonska ministrica za olimpijske in paraolimpijske igre Tamayo Marukawa. Ta je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala, da bi bilo zelo težko znova prestaviti olimpijske igre in si zagotoviti prosta prizorišča in nastanitve.

Pred dnevi so britanski mediji poročali, da bi si prestavitev iger na september ali oktober želeli tudi posamezni sponzorji, a je Marukawa dejala, da o tem nič ne ve.

Za zdaj sicer ni videti, da bi bile igre (23. julij - 8. avgust) odpovedane v zadnji minuti, bodo pa vsekakor zelo drugačne, kot smo jih bili vajeni.