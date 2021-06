V Indiji po dveh mesecih dočakali upad okužb s koronavirusom

V Indiji so prvič po 63 dneh zabeležili manj kot 100.000 okužb z novim koronavirusom v enem dnevu, in to občutno manj. Po podatkih ministrstva za zdravje so jih v zadnjih 24 urah zabeležili nekaj več kot 86.000, delež pozitivnih testov pa je bil 4,62-odstotni.