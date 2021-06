Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je uvodoma poudaril, da bo imel na podlagi uredbe o uvedbi covidnega potrdila, o kateri bodo poslanci danes glasovali, vsak državljan EU zakonsko pravico do pridobitve evropskega digitalnega potrdila, če je bil cepljen, ima negativen test ali je prebolel covid-19.

Potrdilo bo brezplačno, skupni okvir pa bo državam članicam omogočil izdajanje potrdila, ki ga bodo morali sprejeti po vsej Evropi. Države imetnikom potrdila ne bodo mogle naložiti dodatnih omejitev pri potovanjih, razen če je to zaradi zaščite javnega zdravja upravičeno.

Vprašanje varstva podatkov je bilo v pogajanjih med Svetom EU in Evropskim parlamentom eno ključnih, okoli katerega so se porajali številni pomisleki. Reynders je ponovil stališče komisije, da potrdilo zagotavlja zelo visoko raven zaščite podatkov.

Jeroen Lenaers iz Evropske ljudske stranke (EPP) je pozdravil uvedbo potrdila, ki bo omogočilo odpravo omejitev prostega gibanja. EU je glede na kaotične razmere v preteklih mesecih morala pokazati "svojo dodano vrednost in jo tudi je - s sprejetjem enostavne, varne in dostopne rešitve za vse Evropejce v rekordnem času", je dejal.

Poslanci so v nadaljevanju razprave večinoma pozdravili uvedbo potrdila in se strinjali z njegovo koristnostjo. Potrdilo bo omogočilo "vrnitev v normalno življenje" in prosto gibanje znotraj EU, pripomoglo bo tudi h gospodarskemu okrevanju, zlasti v turizmu, ki je v času pandemije utrpel hudo krizo, so menili.

Evropski državljani si želijo predvidljivosti na notranjih mejah

Ob tem je treba tudi zagotoviti, da bodo vse države članice do 1. julija pripravljene na uvedbo potrdila. Zato je Evropsko komisijo pozval, naj nadaljuje s prizadevanji in pomaga članicam, kjer je to potrebno. Evropski državljani si želijo predvidljivosti na notranjih mejah in pa, da se jim ponovno omogoči prosto gibanje to poletje, je še menil.

"Evropejci si obupno želijo povrnitve svobode," je poudarila tudi Sophia in 't Veld iz vrst liberalcev (Renew). Po njenem mnenju ni bil virus tisti, ki jim je odvzel pravico do prostega gibanja v Evropi, ampak "krpanka nacionalnih pravil" 27 držav članic.

Do kolikšne mere bo covidno potrdilo dejansko odprlo meje v EU, pa bo odvisno od držav članic in njihove volje, da harmonizirajo nacionalne in sprejmejo skupni evropski pristop. Ob tem je bila kritična do različnih obstoječih ureditev v posameznih državah, ki jih je opisala kot "špagete pravil in uredb".