Vladni stranki SDS in NSi sta v proceduro DZ vložili pobudo, da bi se na eni od prihodnjih izrednih sej pogovorili o programu stranke Levica, ker da njena vsebina kaže na »protiustavno ravnanje stranke in njenih posameznikov«. Zmotile so jih navedbe o odpravi kapitalizma, omemba ekosocializma in pa težnje po neposredni demokraciji na lokalni ravni. Predsednik DZ Zorčič danes koalicijskemu dvojčku na osnovi stališča parlamentarne zakonodajno-pravne službe sporoča ravno obratno. Da je v nasprotju z ustavo, zakoni in poslovnikom DZ pravzaprav takšna pobuda. Izredne seje s predlagano točko dnevnega reda ne bo sklical.

»Na podlagi smiselne rabe prvega odstavka 27. člena poslovnika državnega zbora sem zakonodajno-pravno službo zaprosil za mnenje k navedeni zahtevi. Iz mnenja med drugim izhaja, da vsebinski pogoj za presojo dopustnosti vložene zahteve ni izpolnjen, saj ustavna, zakonska in poslovniška ureditev državnemu zboru preprečujejo, da bi vrednostno ocenjeval ustavnost programskih dokumentov in ravnanj politične stranke ter se o njih izrekal, drugim organom pa priporočal, naj nad njenim delovanjem opravljajo okrepljen nadzor,« je zapisal.

V zvezi z vloženo zahtevo poslancev SDS in NSi bo Zorčič danes ob 13. uri v preddverju velike dvorane državnega zbora dal izjavo in odgovarjal na novinarska vprašanja.

V Levici so se sicer pred tem že odzvali na pobudo vladnih strank. »SDS se spravlja na vse neodvisne institucije, na medije, na pravosodje, in sedaj se očitno spravljajo tudi na opozicijo. Gre za še en napad obupane stranke brez vsakega smisla, razen tega da podira in ruši vse pred sabo,« je pred dnevi dejal vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec. Napovedal je tudi, da bo Levica v odgovor na pobudo SDS in NSi uporabila vsa pravna sredstva, začenši s kazenskimi ovadbami.