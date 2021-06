Prispevaj za STA

Z uredbo o STA je tako predvideno, da bi v proračunu države za plačevanje javnega dela STA rezervirali 2 milijona evrov, izplačilo pa bi omogočila letna pogodba o opravljanju javne službe na podlagi podatkov iz letnega poslovnega načrta STA. Pogodbo o plačilu bi sklenila STA in vlada, ta pa bi »za pripravo, podpis in izvajanje pogodbe« zadolžila direktorja Ukom Uroša Urbanijo«. Kakšen finančni učinek prinaša predlagana uredba o STA, ki bi jo lahko vlada potrjevala že v sredo ali v četrtek, ni jasno. V analizi vsebine uredbe izstopa določilo, da bi med prihodke javne službe (ki jo STA opravlja za državo) šteli tudi dotacije ali druga namenska sredstva, »ki jih STA pridobi neposredno ali posredno za financiranje razvoja svojega poslovanja iz državnih, lokalnih ali drugih javnih virov«. To določilo bi lahko namreč bilo v nasprotju z zakonom o STA, kjer je definirano, da med javne prihodke sodi le nadomestilo za javno storitev. S takšno ureditvijo bi se lahko namreč delež vladnega plačila zmanjšal za zneske zbiralne akcije ZaobSTAnek (okoli 250.000 denarja so zbrali državljani in državljanke) ali pa za vrednost različnih projektov, kjer STA sodeluje.